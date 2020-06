I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Istat-Iss, diminuzione morti aprile più importante in Lombardia - Il calo più importante di decessi per Covid-19 si osserva in Lombardia: i morti per il totale delle cause diminuiscono da 24.893 di marzo a 16.190 di aprile 2020 e l’eccesso di decessi rispetto alla media degli stessi mesi del periodo 2015-2019 scende da 188,1 a 107,5 per cento. E' quanto emerge dal secondo Rapporto, prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), della mortalità totale e dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti nel mese di aprile 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-marzo 2020. I dati di mortalità totale analizzati si riferiscono ai primi quattro mesi del 2020 e riguardano 7.270 comuni (92 per cento dei 7.904 complessivi, per una copertura del 93,5 per cento della popolazione residente in Italia). "Sono proprio le province più colpite dall’epidemia quelle in cui si osservano le riduzioni più importanti. Bergamo e Lodi sono le aree in cui il calo della mortalità è stato più accentuato, l’eccesso di mortalità scende da 571 per cento di marzo a 123 per cento di aprile a Bergamo e da 377 per cento a 79,9 per cento a Lodi", prosegue lo studio. (segue) (Rem)