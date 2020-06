I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Imprese: via libera definitivo dal Senato, 400 miliardi per le imprese - Il decreto Imprese è legge. Il Senato lo ha approvato in via definitiva accordando la fiducia al governo con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento contiene una serie di misure per aiutare le imprese italiane a superare la crisi innescata dal coronavirus e vale 400 miliardi di euro equamente divisi: 200 per le aziende che operano sul mercato interno e altrettanti per l’export. I soldi non vengono erogati direttamente dallo Stato ma vengono immessi a garanzia di prestiti bancari con scadenze fino a dieci anni. L’operazione avviene attraverso il Fondo centrale di garanzia per le Pmi, che è stato potenziato, e Sace, la società controllata da Cassa depositi e prestiti. (segue) (Rin)