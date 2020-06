I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: a mercato agroalimentare Milano record accessi da inizio anno, flusso ambulanti superiore a pre-Covid - La settimana appena trascorsa, quella tra il 25 e il 31 maggio, ha fatto segnare un record di accessi a Foody, il mercato agroalimentare di Milano: sono 24mila gli ingressi, il numero più alto da inizio anno e dalla riapertura al pubblico del mercato ortofrutticolo, che completa l'iter di riapertura al pubblico dei mercati del comprensorio. Sabato si sono registrati 1.300 accessi di privati con mezzi (+149 per cento rispetto a settimana scorsa). Questo generale andamento positivo - spiega una nota di Sogemi, la società partecipata dal Comune di Milano che gestisce i mercati all’ingrosso - è dato dall'aumento generale di tutte le tipologie di acquirenti e in particolare degli ambulanti, il cui afflusso ha superato persino i livelli pre-Covid, e dalla riapertura di tutti i mercati al pubblico. Il mercato ittico continua a registrare una crescita significativa dei quantitativi commercializzati (+25 per cento nell'ultima settimana) in linea con la crescita costante già registrata nelle scorse settimane. I prezzi dei prodotti ortofrutticoli sono in generale stabili. Nel comparto frutta, si segnala tuttavia un aumento del 9 per cento delle albicocche e dell'8 per cento delle pesche, mentre a scendere è la quotazione di limoni (-6 per cento) e fragole (-9 per cento). (segue) (Rem)