I fatti del giorno – Italia (2)

- Coronavirus: Conte, gli investimenti nella sanità sono fondamentali per la sicurezza - Il coronavirus ha dimostrato quanto gli investimenti nella sanità globale e nei vaccini siano fondamentali, non solo per salvare vite umane e per proteggere i più vulnerabili, ma anche per la sicurezza, la stabilità e la prosperità del mondo intero. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha cominciato il suo intervento alla videoconferenza del Global vaccine summit 2020, ospitato oggi dal governo del Regno Unito. Il presidente del Consiglio italiano ha riconosciuto come Gavi, l'organizzazione internazionale che punta a potenziare l'accesso ai vaccini nei paesi svantaggiati, sia al centro degli sforzi globali per l'immunizzazione e abbia permesso a intere generazioni di bambini di crescere sani. "Grazie ad un misto di cooperazione tra enti pubblici e privati Gavi è una delle nostre partnership per lo sviluppo globale con il maggior impatto", ha riconosciuto Conte. Gavi ricopre un ruolo fondamentale negli sforzi per ottenere una copertura sanitaria universale, per assicurare lo sviluppo sostenibile e il benessere di tutti, ha osservato Conte. Di questi sforzi fanno parte anche strumenti finanziari fondamentali e impegni di mercato per permettere lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini a prezzi accessibili. L'Italia, ha ricordato il premier, è uno dei promotori e maggiori sostenitori di questi sforzi. (segue) (Rin)