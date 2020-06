I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Droga: a Como sequestrati 450 chili di stupefacente e armi clandestine a pregiudicato, 4 arresti - Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di droga, la Squadra Mobile della Questura di Milano, nei giorni scorsi, è venuta a conoscenza dell’operatività, in provincia di Como, di un cittadino albanese che spacciava sostanze stupefacenti di vario genere, circostanza confermata da mirate attività di indagine. Venerdì scorso 29 maggio, quindi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione a Cadorago (Co) e all’interno dell’abitazione del sospettato sono stati rinvenuti, occultati all’interno del vano del frigorifero della cucina, 40 grammi circa di cocaina già divisi in ovuli, 3 panetti di hashish di 100 grammi circa con impresso il marchio “PP”, 39 gr. di marijuana, svariata sostanza da taglio ed un bilancino. Il cittadino albanese di 35 anni è stato quindi arrestato. Nel corso dell’attività investigativa, gli agenti della Squadra Mobile hanno appurato che il cittadino albanese si era più volte incontrato con Antonio Valenzisi di 56 anni, residente a Cadorago (Co), soggetto con precedenti per il reato di associazione di stampo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti (indicato da più collaboratori di giustizia, nella nota indagine “La Notte dei Fiori di San Vito”, come appartenente alla locale di ‘ndrangheta di Mariano Comense). Quest’ultimo, a sua volta era stato visto dai poliziotti recarsi all’interno della “4.20 solutions srl” sita a Fenegrò (Co), ditta di vendita di “cannabis light”. Pertanto, lunedì 1 giugno scorso la Squadra Mobile milanese ha organizzato un controllo presso l’abitazione dell’italiano e la citata ditta. Nell’abitazione di Valenzisi sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish dello stesso tipo e marchio sequestrati all’abanese, 10 grammi di cocaina, 80 grammi marijuana e due involucri di cellophane vuoti, delle dimensioni di circa 1 kg, con tracce di presunta marijuana, due bilancini e la somma di contante di 3.600 euro. Nell’auto di Valenzisi, inoltre, sono state rintracciate le chiavi di un box sito sempre a Cadorago (Co), al cui interno, abilmente occultate, sono state rinvenute 2 pistole con matricola abrasa e relativo munizionamento, una munita di silenziatore, ed oltre 200 proiettili. (segue) (Rem)