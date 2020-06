I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca: Messina (Intesa Sanpaolo), previsti vincoli destinazione per prestito - "Indubbiamente sul finanziamento a Fca c'è stata una grande attenzione mediatica. Ma quando si è in una fase di difficoltà del Paese si può decidere di erogare piccoli crediti a tante aziende o comprendere che ci sono filiere, e se sostieni il capo della filiera sostieni tutto il Paese. Abbiamo previsto dei vincoli di destinazione: il prestito è finalizzato per pagare i dipendenti e per pagare i fornitori o per gli investimenti". Lo ha chiarito Carlo Messina, Ad di Intesa Sanpaolo intervenendo all'EY digital talk dal titolo "Italia riparte" in diretta su Corriere.it. La destinazione dei fondi avviene "tramite l'apertura di conti correnti finalizzati", ha aggiunto ricordando che "stiamo sostenendo una componente del Pil e la filiera", ha aggiunto. (segue) (Rin)