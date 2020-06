I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Istat-Iss, picco casi raggiunto il 20 marzo - Il numero di casi Covid-19 segnalati in Italia è massimo nel mese di marzo con 113.011 casi, con il picco raggiunto il 20 marzo. E' quanto emerge dal secondo Rapporto, prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), della mortalità totale e dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti nel mese di aprile 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-marzo 2020. I dati di mortalità totale analizzati si riferiscono ai primi quattro mesi del 2020 e riguardano 7.270 comuni (92 per cento dei 7.904 complessivi, per una copertura del 93,5 per cento della popolazione residente in Italia). "Ad aprile sono stati segnalati 94.257 casi, sebbene molti decessi avvenuti nel mese riguardano persone diagnosticate a marzo. Il calo prosegue ancora più marcatamente nel mese di maggio (18.706 casi, mese non completo e dati aggiornati al 25 maggio)", prosegue lo studio. (segue) (Rin)