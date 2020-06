I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credito: Gualtieri, Sace eroga garanzie in pochissimo tempo - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha elogiato l'operato di Sace nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "A me interessano i fatti", ha affermato l'esponente dell'esecutivo rispondendo alle domande dei commissari, "Sace eroga le garanzie" sui prestiti "in meno di 48 ore, in pochissimo tempo. Sono efficienti. Sace non ha costituito e non è un elemento di rallentamento". (Rin)