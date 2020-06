I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Bce estende Pepp a 1.350 mila miliardi di euro - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di espandere il Programma di acquisto di titoli pubblici e privati contro la pandemia di coronavirus (Pepp) da 750 miliardi di euro a 1.350 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo che il Pepp sarà in vigore almeno fino a giugno del 2021. In ogni caso, la Bce continuerà a effettuare acquisti netti di titoli fino a quando non riterrà terminata la crisi. L'Eurotower ha inoltre deciso di mantenere invariati i tassi di interesse dell'Eurozona. In particolare, il tasso sui depositi delle Bce rimane al -0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. (segue) (Res)