I fatti del giorno – Europa (2)

- Regno Unito: Johnson al Global Vaccine Summit, missione è riunire umanità contro malattie - La missione di oggi è quella di riunire l'umanità nella lotta contro le malattie. Con queste parole il premier britannico Boris Johnson ha aperto la sessione in videoconferenza del Global vaccine summit 2020 ospitato dal governo del Regno Unito. Johnson ha dichiarato che per sconfiggere il coronavirus c'è bisogno che gli sforzi collettivi si concentrino sulla ricerca di un vaccino. "Dobbiamo inoltre assicurarci che i paesi, le aziende farmaceutiche e i partner internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità instaurino un livello di cooperazione mai visto prima", ha detto il premier britannico. Johnson ha sottolineato come attraverso Gavi il vaccino per il coronavirus, una volta scoperto, può essere reso disponibile e accessibile per tutti coloro che ne hanno bisogno. "Se questo è l'inizio di una nuova era di collaborazione globale, dobbiamo anche mettere a disposizione nuovi fondi per i vaccini che già abbiamo e rafforzare l'immunizzazione nei paesi più poveri", ha affermato il ministro. (segue) (Res)