I fatti del giorno – Europa (4)

- Spagna: rapporto Guardia Civil, ignorati gli allarmi del Centro europeo per il controllo delle malattie - Il responsabile spagnolo del Centro di allerta ed emergenza sanitaria, Fernando Simon, avrebbe ignorato il rapporto inviato il 2 marzo scorso dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) nel quale si invitavano i governi ad impedire alla popolazione di partecipare ad eventi di massa per evitare la diffusione del coronavirus, permettendo la manifestazione dell'8 marzo a Madrid. E' quanto emergerebbe dai risultati dell'indagine, come riportato dal quotidiano "El Mundo", presentata lo scorso primo giugno dalla Guardia Civil al giudice Carmen Rodríguez Medel che ha aperto un'inchiesta sulla gestione sanitaria delle prime fasi dell'emergenza del coronavirus nella comunità di Madrid. Simon, secondo gli inquirenti, non solo non avrebbe trasmesso il rapporto del Centro europeo alle Comunità delle autonomie per informarle della gravità dell'allarme lanciato dall'Ue, ma ma non lo avrebbe discusso nemmeno in nessuno degli incontri della Commissione di sanità pubblica del Consiglio interterritoriale. Tuttavia, secondo la relazione della Guardia Civil, lo stesso Simon, il 28 febbraio scorso aveva stabilito in un rapporto del Centro di allerta ed emergenza Sanitaria, che le misure di distanziamento sociale "cercano di minimizzare i contatti in contesti comunitari come gli eventi di massa", e tra questi è inclusa la "cancellazione degli eventi" e che tali misure dovrebbero essere adottate "precocemente" affinché abbiano un certo impatto. (segue) (Res)