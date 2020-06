I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: governo ottiene la fiducia dalla camera bassa del parlamento - Il Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ha nuovamente concesso la fiducia al governo presieduto da Mateusz Morawiecki. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap", che riporta 235 voti a favore, 219 contrari e 2 astensioni. E' stato lo stesso Morawiecki ha chiedere la fiducia della camera nella seduta in corso, dopo averne parlato negli ultimi giorni con il presidente della Repubblica, Andrzej Duda. Il capo dell'esecutivo ha chiesto un nuovo voto di fiducia "per dare un taglio a questo festival della lite" che secondo lui "prova a condurre l'opposizione". "Se avete i numeri, revocateci il mandato, altrimenti smettetela di dirottare la conversazione. Prima avete provato a sfiduciare il ministro Sasin, oggi ci provate con Szumowski e annunciate che chiederete lo stesso del ministro Ziobro e del ministro Kaminski", ha affermato il premier in aula. Anche il capo dello Stato ha preso la parola prima del voto e ha spiegato che serve "a porre fine a un processo che di fatto danneggia l'attività del governo e della maggioranza parlamentare nella lotta al coronavirus". (Res)