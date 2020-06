I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: morte Floyd, minuto di silenzio in apertura del consiglio comunale di Roma - Il consiglio comunale di Roma si è aperto oggi con un minuto di silenzio, chiesto dal capogruppo del Partito democratico, Giulio Pelonzi, "in occasione dei funerali di George Floyd che si svolgono oggi". George Perry Floyd è morto il 25 maggio scorso a Minneapolis, in Minnesota, dopo essere stato fermato da un agente di Polizia, per aver usato una banconota falsa in un negozio. Floyd, 46enne afroamericano, è rimasto bloccato a terra dal poliziotto per molti minuti ed è deceduto mentre continuava a chiedere di essere liberato perché non respirava. "Abbiamo presentato una mozione, ex articolo 58 (urgente, ndr) per chiedere alla sindaca di attivarsi verso il governo per esprimere lo sdegno della città di Roma e la vicinanza a tutte le famiglie", ha spiegato Pelonzi. (segue) (Rer)