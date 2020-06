I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casapound: fonti "Nova", notifica sgombero arriverà settimana prossima - A quanto si apprende, dovrebbe essere notificato la prossima settimana il provvedimento per lo sgombero della sede di Casapound in via Napoleone III a Roma. Questa mattina, a conclusione di una indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma, la Procura della Repubblica capitolina ha chiesto ed ottenuto dal Gip un sequestro preventivo, con riferimento al reato di occupazione abusiva dell'immobile sito in via Napoleone III. I reati dei quali sono accusati tre dei vertici del movimento, Gianluca Iannone, Andrea Antonini e Simone Di Stefano sono associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobile. (segue) (Rer)