I fatti del giorno - Roma (4)

- Trasporti: al via scavi metro C da Fori Imperiali verso futura 'stazione-museo', ok da giunta - Le 'talpe' della metro C potranno proseguire il loro percorso verso piazza Venezia, dove si stanno concludendo i sondaggi e le prove tecniche per la realizzazione della futura 'stazione-museo'. La Giunta capitolina, si legge in una nota del Campidoglio, "ha approvato l'atto necessario per procedere allo scavo delle gallerie fino a piazza Venezia. Ai sensi della Delibera Cipe 76/2019, la Giunta ha autorizzato la modifica del progetto e ora potranno essere impegnate le risorse già stanziate dal ministero". "Le 'talpe' ricominciano a scavare dai Fori Imperiali verso piazza Venezia. Andiamo avanti per realizzare una nuova tratta della terza linea metropolitana della Capitale. Grazie alle risorse ottenute dal Governo per proseguire gli scavi delle gallerie, oggi facciamo un ulteriore passo in avanti verso la prosecuzione di un'opera strategica per la nostra città. Un risultato importante per Roma", dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Siamo partiti da un impianto amministrativo disastrato, frutto di approcci sbagliati e legati a vecchie logiche. Stiamo lavorando per superarle. Questa è la prima approvazione di variante messa nero su bianco in completa trasparenza e dopo un attento controllo da parte di Roma Capitale. È stato un iter complesso, ma che ha avuto come obiettivo ultimo la tutela dell'interesse pubblico. Il processo è stato condiviso con tutti gli enti finanziatori sin dall'inizio e ora siamo pronti a intraprendere la sfida della stazione Venezia", aggiunge l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. (segue) (Rer)