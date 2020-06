I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casa: Regione Lazio, al via 15 playground nelle aree dei complessi Ater - Al via 15 playground nelle aree dei complessi di edilizia residenziale pubblica del Lazio con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro. È quanto dichiara, in una nota, l'assessore all'Urbanistica e alle politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. "Con la delibera approvata questa mattina dalla giunta regionale verrà avviato anche un programma per aumentare i servizi e accrescere la qualità degli edifici Ater nelle periferie di Roma e di altre città della nostra regione - spiega l'assessore -. In particolare, verranno realizzati campi sportivi polivalenti, percorsi benessere per gli adulti e aree gioco per bambini in nove quadranti della Capitale: da Torrevecchia a San Basilio, da Prima Porta a Tor Bella Monaca, dal Tiburtino III a Spinaceto, fino a Ostia, Torre Gaia e Tor Marancia. Gli interventi riguarderanno anche i complessi Ater nei Comuni di Guidonia, Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Cassino e Latina. I nuovi playground rientrano nel piano di iniziative per sostenere la riqualificazione del tessuto sociale ed economico delle periferie. Con la rigenerazione urbana - conclude Valeriani - sarà possibile restituire dignità a molte zone disagiate e aprire una nuova stagione di servizi e di opportunità". (Rer)