I fatti del giorno - America Latina (2)

- Venezuela: Guaidò, pressione su Maduro aumenterà nonostante accordo sanitario con governo - Nonostante l'accordo stretto in Venezuela tra il governo le opposizioni per fare fronte all'emergenza sanitaria, il governo del presidente Nicolas Maduro si deve attendere a breve nuova pressione internazionale. Lo ha detto l'autoproclamato presidente "ad interim" Juan Guaidò, rispondendo sul proprio profilo Twitter alla critica di essersi seduti al tavolo con esponenti del "regime velenoso". L'intesa, firmata martedì dal governo e dai partiti di opposizione che si riconoscono nell'operato di Guaidò, impegna le parti a unire gli sforzi per agevolare l'acquisto dei presidi sanitari e diagnostici. L'esecutivo ha insistito sul valore politico di una intesa salutata con favore anche dalle Nazioni Unite, mentre il leader oppositore lo ha definito un mero strumento tecnico per agevolare il lavoro dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops). Guaidò ha ricordato che oggi - grazie alle informazioni fornite dall'Assemblea nazionale di cui rivendica la presidenza - nei Caraibi è dispiegata "l'operazione antinarcotici più grande della storia del continente. E attenzione, perché ce ne sarà di più". (segue) (Res)