I fatti del giorno - America Latina (3)

- Cile: coronavirus, collegio dei medici denuncia situazione "fuori controllo" nelle carceri - Con la curva di contagi di nuovo coronavirus in piena ascesa, in Cile il Collegio dei medici (Colmed) ha lanciato un allarme per il dilagare della pandemia nelle carceri, dove la situazione sarebbe "fuori controllo". "Nonostante gli sforzi la pandemia di Covid-19 all'interno delle carceri è evoluta verso una situazione sanitaria fuori controllo che minaccia di aggravare il problema di salute pubblica già esistente", denuncia il Colmed in un comunicato. L'associazione dei medici sottolinea inoltre di "non aver ricevuto una risposta opportuna fino a questo momento" da parte del ministero della Salute condotto da Jaime Manalich. Secondo il Colmed il ministero "deve assumere il suo ruolo come autorità sanitaria e non deve delegare a nessun altro organo questa responsabilità". Se non si contengono i focolai nelle carceri il rischio, avverte il Colmed, è quello della "perdita di più vite tra i reclusi ed il personale di gendarmeria" oltre a quello del collasso dei sistemi di salute. (segue) (Res)