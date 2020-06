I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo condanna sanzioni Usa a Cuba, di nuovo calpestato diritto internazionale - Il Venezuela condanna le nuove sanzioni che gli Stati Uniti, incuranti dell'emergenza sanitaria in atto, hanno comminato verso sette entità di Cuba. Un'azione, si legge in una nota del ministero degli Esteri venezuelano, con cui Washington torna a "calpestare" il diritto internazionale, distraendo l'attenzione dalle rivolte che seguono l'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano di un agente della polizia di Minneapolis. "Il governo del Venezuela respinge energicamente la nova aggressione del governo suprematista di Donald Trump contro la Repubblica di Cuba", si legge nella nota. Il dipartimento di stato aveva ieri allungato la lista di enti iscritti nella "lista nera" dei sanzionati, accusando diverse agenzie e società controllate dai militari di aver contribuito ad arricchire la "dittatura di Castro" e finanziando "l'interferenza" dell'Avana in Venezuela. La decisione della Casa Bianca è per Caracas prova "che l'ossessione anacronistica" di Washington "non ha limiti" e che "il diritto internazionale è nuovamente "calpestato". (segue) (Res)