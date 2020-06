I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: scandalo spionaggio, ministro Difesa annuncia controlli su attività intelligence - Il ministro della Difesa della Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha annunciato che l’intelligence militare verrà ispezionata per garantire il rispetto della legge in tutte le sue attività, dopo lo scandalo di spionaggio che ha visto coinvolti i vertici dell’esercito. Il ministro, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, ha annunciato la creazione dell’incarico di ispettore delegato dell’intelligence e controspionaggio “con la missione specifica di ispezionarne le attività, garantendo il rispetto della missione, della Costituzione, della legge dell’intelligence e dei suoi decreti regolamentari”. Trujillo ha quindi riconosciuto la necessità di migliorare gli standard di valutazione delle forze armate, in modo da garantire “idoneità, trasparenza e credibilità”. (Res)