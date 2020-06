Guinea-Conakry: nuova Costituzione, governo risponde ad accuse di modifica del testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della nuova Costituzione della Repubblica di Guinea, promulgata il 3 aprile scorso dal governo di Conakry, non contiene "alcuna falsificazione". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Mamadou Lamine Fofana, nel quadro di una conferenza stampa indetta oggi nella capitale guineana per rispondere alle accuse della principale associazione degli avvocati e dell'opposizione, secondo i quali il governo avrebbe pubblicato un testo costituzionale diverso da quello approvato nel contestato referendum dello scorso 22 marzo. "La nuova legge fondamentale promulgata il 3 aprile scorso non presenta alcuna falsificazione", ma mette fuori uso "tutti i documenti che hanno contribuito alla sua preparazione", ha dichiarato Fofana alla presenza dei media locali. Di recente l'associazione degli avvocati guineani ha citato "ampie modifiche" del progetto di legge originario, affermando che molti paragrafi sono stati "modificati in modo sostanziale o sostituiti". Citato da "Rfi", il leader di opposizione Cellou Dalein Diallo ha affermato a questo proposito che il governo ha agito "nel disprezzo della legge". (segue) (Res)