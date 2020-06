Fase 2: Emilliano, ripristinati i collegamenti aerei pugliesi con Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Puglia ripristina anche i collegamenti con Ryanair. Dal 21 giugno attivi 50 voli dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Il calendario delle ripartenze prevede fino al 30 giugno dieci destinazioni da Bari, fra cui Malta - diverranno 25 a luglio e 28 ad agosto - e 4 da Brindisi - diverranno 14 a luglio e 15 ad agosto. A luglio riprenderanno i voli per Parigi Beauvais, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Budapest, Dublino, Francoforte Hann, Madrid, Berlino, Valencia". Lo ha riferito in una nota la Regione. Soddisfatto il presidente Michele Emiliano che ha affermato: "Finalmente si riparte, si torna a volare negli aeroporti pugliesi e lo si fa nel migliore dei modi, nel rispetto delle norme di sicurezza. In questi mesi non abbiamo mai mollato, perché l'obiettivo della Regione Puglia e di aeroporti di Puglia, è sempre stato quello di ripristinare il prima possibile e comunque quando i decreti ce lo avrebbero permesso, la normalità". (segue) (Ren)