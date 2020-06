Fase 2: Emilliano, ripristinati i collegamenti aerei pugliesi con Ryanair (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha proseguito: "L'annuncio della ripresa da parte dei vettori con i quali si è instaurato un grande e forte rapporto non solo professionale, ma anche personale, è la dimostrazione che il sistema funziona e che la credibilità della società di gestione aeroportuale è sempre stata una costante. Abbiamo inviato, come Regione, le lettere a tutte le major, perché sentissero la vicinanza della Puglia che ha sempre teso loro una mano e perché la loro fiducia fosse così grande da tornare a volare sui cieli pugliesi". Quindi il presidente della Regione Puglia ha concluso: "Gli scali di Bari e Brindisi tornano a vivere dopo l'emergenza. A Brindisi al momento sono attivi 22 collegamenti. Se è vero che il viaggio apre la mente, il mio invito a tutti i pugliesi è quello di riprendere a volare, perché noi ci siamo impegnati per rendere il vostro viaggio sicuro". (Ren)