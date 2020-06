India-Mozambico: colloquio tra premier Modi e presidente Nyusi, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, sulle sfide legate alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Il premier di Nuova Delhi ha manifestato la volontà di sostenere il paese africano nella gestione della crisi sanitaria, inviando farmaci e attrezzature. I due leader, inoltre, hanno parlato degli investimenti indiani in Mozambico, in particolare nei settori del gas naturale e del carbone, e dei progetti di sviluppo in corso. Modi ha attribuito al Mozambico un ruolo importante nella cooperazione India-Africa. I due interlocutori hanno espresso soddisfazione per i progressi delle relazioni bilaterali, in particolare in materia di difesa e sicurezza, e hanno concordato di mantenere un costante contatto. (Inn)