Milano: in giro con eroina e un revolver, arrestato 36enne

- Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 36 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e ricettazione. Alle 18.45 la Centrale Operativa della Questura di Milano ha diramato una nota di ricerca di un’autovettura Audi A3 con due persone a bordo in possesso di un’arma da fuoco e che circolava in Viale Stelvio. Gli agenti dell’Uopi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in servizio di vigilanza agli obiettivi sensibili, mentre transitavano lungo Corso Buenos Aires, hanno notato l’auto che corrispondeva alle descrizioni e hanno comunicato il tutto alla Centrale Operativa della Questura che ha inviato altre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale in ausilio. I poliziotti hanno fermato l’auto tra via Gaffurio e via Gomes: il conducente è stato trovato in possesso di un revolver Smith & Wesson privo di cartucce nel tamburo, due cartucce calibro 38 compatibili con l’arma, un involucro contenente altre cartucce, 2000 euro in banconote di piccolo taglio, 4 involucri contenti 499 grammi di eroina. A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno anche sequestrato tre cellulari all’uomo, risultato avere il permesso di soggiorno scaduto. (Com)