Bulgaria: Istituto statistica, Pil per persona occupata in crescita nel primo trimestre

- La Bulgaria ha registrato nel primo trimestre del 2020 un aumento del Prodotto interno lordo (Pil) per persona occupata: è quanto rivelano i dati preliminari dell'Istituto nazionale di statistica secondo quanto rilanciato oggi dalla stampa locale. Il Pil per persona occupata, secondo l'Istituto, è aumentato del 2,5 per cento nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel periodo compreso fra gennaio e marzo 2020, inoltre, l'economia bulgara ha impiegato 3.398.200 persone che hanno lavorato per un totale di 1.380,4 milioni di ore. Rispetto allo stesso trimestre del 2019, la struttura dell'occupazione per settore economico nel primo trimestre 2020 ha mostrato un aumento della quota del settore dei servizi. Il valore aggiunto lordo (Gva) per persona occupata è infine aumentato del 2,9 per cento in termini reali. (Bus)