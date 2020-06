Credito: Gualtieri, al 2 giugno accolte da Fondo garanzia Pmi oltre 476 mila domande su prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati forniti dal Mediocredito centrale, "nel periodo dal 17 marzo al 2 giugno scorso sono state accolte dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese 476.285 domande di garanzia sui prestiti per un controvalore di 17 miliardi di euro". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto che sono "439 mila le richieste per prestiti fino a 25 mila euro per 6,6 miliardi di erogato, che oggi - ha concluso il titolare del Mef - si immagina sia arrivato a 9 miliardi autorizzati".(Rin)