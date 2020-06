Speciale scuola: Anief, sindacati convocati a Palazzo Chigi per incontro su ripresa attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati del comparto scuola sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al tavolo coordinato con la Protezione civile, Upi e Anci per la ripresa delle attività scolastiche a settembre. Lo riferisce in una nota il sindacato Anief, sottolineando la propria intenzione di chiedere "un impegno di 10 miliardi, tanti quanti sottratti alla scuola negli ultimi dieci anni in tema di organici (-150 mila posti Ata e docenti), classi pollaio (in media con più di 20 alunni contro le norme sul distanziamento sociale), precariato (+100 mila contratti termine negli ultimi cinque anni)". Anief ricorda inoltre che "la figura del Rlts (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) non è ad oggi presente nelle scuole: è invece necessario introdurla, come è fondamentale che siano gli enti locali o lo Stato a dotare le scuole dei dpi, a fornire il medico competente e il personale anche per la misurazione della temperatura, a sanificare correntemente gli edifici, senza sottovalutare i fattori di rischio anche durante la presente didattica a distanza o il lavoro agile, con chiare indicazioni alle scuole che tengano conto dell’autonomia, sollevando da ogni responsabilità gli stessi capi d’istituto". (Rin)