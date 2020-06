Speciale scuola: Bernini (FI), Conte scarica ritardi sui sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha "assicurato che a settembre le scuole riapriranno regolarmente e in presenza. Un’ottima notizia, che spazza via le elucubrazioni sulla scuola ibrida e su altre improbabili teorie. Purtroppo però, più che di una notizia si tratta dell’ennesimo annuncio. Cosa significa infatti che i sindaci hanno il permesso speciale per rinnovare gli edifici scolastici con aule più grandi? Ci sono i soldi necessari, sono già stati appaltati i lavori? Dove sono le norme per aprire cantieri in deroga alle rigide leggi vigenti? Saranno inserite nel decreto semplificazioni di cui non c’è ancora traccia? E nelle vecchie scuole in cui non c’è spazio per gli ampliamenti come la mettiamo? Dunque, ancora una volta, il premier è ricorso al solito sperimentato espediente di scaricare le responsabilità su altri, e in questo caso è toccato ai sindaci. Ma è un trucco che non funziona più". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (com)