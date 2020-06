Speciale scuola: Lega, si tagliano docenti ma serve 15 per cento in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla task force, che propone l'aumento del 15 per cento del personale scolastico per gestire l'emergenza sanitaria, “il governo risponde bocciando, col decreto Scuola, ogni proposta volta a evitare l'ulteriore riduzione dei docenti titolari, i quali il prossimo anno scolastico - invece di allinearsi alle necessità - scenderanno di altre 30 mila unità”. Lo afferma il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega. “È un diritto degli studenti disporre di insegnanti che abbiano il tempo di conoscerli e capirli – aggiunge -. Altrimenti parlare di qualità diventa una presa in giro”. (com)