Speciale scuola: Rocca (Fd'I), su campi rom tante parole e pochi fatti, Raggi li chiuda

- Federico Rocca, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d'Italia, chiede che Virginia Raggi, sindaco di Roma, chiuda i campi rom. "Dopo la denuncia della vergognosa situazione del campo rom vicino alla tangenziale zona villaggio Olimpico e l'ennesimo atto vandalico nei pressi del campo di via Candoni, Raggi rilancia il suo fantomatico e irrealizzato piano rom - spiega Rocca in una nota -, ossia, trovare case e lavoro a chi vive nei campi per poi arrivare allo smantellamento definitivo. Ufficialmente i rom nei campi autorizzati sono oltre 5000 ma se consideriamo anche gli abusivi i numeri sono più del doppio. Quante case e posti di lavoro hanno a disposizione la Raggi e il M5s per questo progetto? È evidente a tutti – prosegue Rocca - che il piano è irrealizzabile e che i numeri diramati dal Campidoglio rappresentano il nulla rispetto al problema. 37 nuclei che hanno accettato sistemazioni diverse, 14 nuovi bambini iscritti a scuola e così via. Se Raggi vuole giocare con i numeri, allora le ricordo che da quando si è insediata ad oggi, i bambini rom iscritti a scuola sono passati da 1.785 a 1.339 e che due su tre non vanno a scuola quindi la percentuale è vicina al 15 per cento". Rocca quindi conclude: "Basta chiacchiere e promesse, i campi vanno chiusi definitivamente e bisogna avere il coraggio di ripartire dalla delibera che avevamo presentato come Fratelli d'Italia e che il M5s bocciò in aula con la motivazione di avere in tasca il piano perfetto". (Com)