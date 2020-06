Speciale scuola: Azzolina, linee guida attività estive 0-3 anni un passo verso il ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida definite per le attività estive per la fascia da 0 a 3 anni è "un altro passo per il ritorno alla normalità e alle relazioni": lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Come ha annunciato la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, che ringrazio, sono state definite le linee guida per le attività estive anche per la fascia da 0 a 3 anni. Grazie a queste indicazioni - si legge in un post - i centri estivi per i bambini più piccoli potranno aprire e svolgere le attività in sicurezza. È il risultato di un lavoro che ha coinvolto oltre al ministero della Famiglia e quello dell’Istruzione, anche gli Enti locali, la Società Italiana di Pediatria e ovviamente il Cts del ministero della Salute.Una buona notizia- conclude Azzolina - per le famiglie e un altro passo per il ritorno alla normalità e alle relazioni". (Rin)