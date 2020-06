Speciale scuola: Fratoianni (Leu), Italia riparte grazie a sacrifici italiani, bene Conte su costruzione Paese più giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni commenta la conferenza stampa del presidente del Consiglio e in una nota scrive: "Gli italiani e le italiane hanno fatto enormi sacrifici per contrastare il Covid19. Ed è anche per questo che il nostro Paese può ripartire. Ma abbiamo bisogno di un piano ambizioso, non possiamo tornare alla normalità. Come ha ricordato il premier Conte - conclude l'esponente di Liberi e uguali - abbiamo bisogno di costruire un Paese nuovo, più giusto, più eguale. Che investa sul lavoro, sull'ambiente, sull'istruzione pubblica. Un Paese diverso e migliore". (Com)