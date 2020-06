Mozambico: Caio (Saipem), paese ha avviato importante programma di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mozambico è un paese che ha avviato un programma di sviluppo sostenibile molto ambizioso: qui un ruolo importante viene giocato dalla transizione energetica, che rappresenta la sfida attualmente centrale in materia di cambiamento climatico. Così il presidente di Saipem, Francesco Caio, durante il secondo appuntamento del ciclo di eventi Saipem Open Talks dal titolo “Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici”. Nel suo intervento, il presidente ha sottolineato di essere rimasto “colpito” dalla “centralità attribuita allo sviluppo del capitale umano” da parte delle autorità mozambicane, che i vertici di Saipem hanno già avuto modo di incontrare in precedenza. Sottolineando che l’iniziativa di oggi “è stata lanciata per rafforzare il nostro dialogo con gli stakeholder e le comunità in cui operiamo”, Caio ha ribadito come “questo rientra nella tradizione Saipem: un’azienda costantemente impegnata in progetti di sviluppo che ha sempre messo al centro la persona”. (Ems)