Tunisia: Ghannouchi, rammarico per utilizzo guerra in Libia per fini politici interni

- Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (parlamento monocamerale, Arp) e capo del movimento di ispirazione islamica Ennahdha, Rached Ghannouchi, ha espresso il suo rammarico per l’utilizzo della guerra in Libia per “fini politici interni alla Tunisia”. Parlando questa mattina al termine di una seduta plenaria del parlamento per discutere in merito alle interferenze straniere in Libia, Ghannouchi ha sottolineato che “il conflitto libico sembra stia accadendo in Tunisia". Il presidente del parlamento è accusato da molti partiti di ispirazione laica di aver minato la posizione neutrale assunta dalla Tunisia per aver intrattenuto colloqui con esponenti del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e i partner stranieri impegnati nel conflitto, Turchia e Qatar. Il caso è esploso dopo una conversazione telefonica avvenuta alla fine di maggio, rivelata dai leader libici, in cui Ghannouchi si è congratulato con il premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, per la conquista della base di al Watiya in precedenza occupata dalle forze rivali del generale Khalifa Haftar. Ghannouchi è stato accusato di aver condotto una "diplomazia parallela", vicino al Qatar e alla Turchia. (segue) (Tut)