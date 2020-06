Tunisia: Ghannouchi, rammarico per utilizzo guerra in Libia per fini politici interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei rappresentanti del popolo ha bocciato la mozione presentata dal Partito destouriano libero (Pdl, formazione politica anti-islamista e nostalgica del passato regime di Ben Ali) sulla diplomazia parlamentare relativa alla situazione in Libia e sul presunto ruolo del presidente del parlamento, Rached Ghannouchi. Dopo la sessione plenaria, durata quasi 20 ore, dedicata alla discussione sulla mozione presentata dal Pdl per "respingere l’interferenza straniera in Libia e la creazione di una base logistica sul territorio tunisino per facilitarla", il secondo vicepresidente del parlamento, Tariq al Fititi, ha annunciato che "l'ordine del giorno non ha ottenuto l'approvazione del parlamento". Novantaquattro deputati hanno votato a favore della mozione e 68 si sono opposti, mentre sette deputati si sono astenuti. L'approvazione di questa mozione richiedeva la maggioranza assoluta dei voti, cioè 109 voti, ai sensi dell'articolo 141 del regolamento parlamentare. (Tut)