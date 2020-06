Sport: Zingaretti, da Regione ok a 3 milioni euro per impianti nei parchi del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Proteggere l'ambiente e valorizzare lo sport come strumento di integrazione sociale, promuovere attività motorie all'aria aperta e attivare forme di collaborazione tra promozione sportiva e promozione turistica: questi gli obiettivi della deliberata approvata oggi dalla Giunta regionale - spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – un atto che intende coinvolgere, tramite finanziamento diretto, i Comuni di tutto il territorio e in particolare quelli dove insistono le aree naturali protette. Lo sport, ora più che mai, può rappresentare una parte importante della vita delle nostre comunità, costruire nuovi centri e ristrutturare quelli già esistenti facendolo in aree naturali di particolare bellezza è la dimostrazione della nostra attenzione verso un mondo che coinvolge non solo i professionisti, ma anche tantissimi cittadini che amano praticare sport avendone compreso appieno i benefici fisici e mentali".