Libia: Sarraj ricevuto da Erdogan ad Ankara

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, è stato ricevuto oggi dal presidente turco, Recep Tayyep Erdogan, nel corso di una visita ad Ankara. I due hanno discusso delle recenti evoluzioni in campo militare e politico in Libia, con Sarraj che ha ringraziato la Turchia "per il grosso sostegno offerto a Tripoli". I due hanno discusso anche dei preparativi per i colloqui del comitato 5+5 di Ginevra tra le delegazioni del Gna e delle forze di Khalifa Haftar (Lna).(Lit)