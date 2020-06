Coronavirus: Conte, gli investimenti nella sanità sono fondamentali per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella risposta globale al Covid-19, l'Italia è uno dei leader fondamentali dell'alleanza internazionale e ha già contribuito all'impegno anticipato sul mercato (Amc) di Gavi", ha detto Conte. A questo proposito il contributo dell'Italia per sostenere il meccanismo Amc sarà di quasi 80 milioni di dollari. Il premier si è detto fiero di poter annunciare gli impegni presi dall'Italia nei confronti di Gavi. "In primo luogo, l'Italia aggiungerà un contributo di 120 milioni di euro per i prossimi cinque anni, quindi un aumento del 20 per cento rispetto al nostro precedente supporto. In secondo luogo, continueremo a contribuire all'impegno di Iffim (International Finance Facility for Immmunisation) fino al 2030 con una nuova aggiunta di 150 milioni di euro, per un totale di 287,5 milioni di euro", ha confermato Conte. Il premier ha definito questi contributi "un segnale concreto della nostra volontà di continuare a investire nel multilateralismo efficace, nella cooperazione internazionale e nella solidarietà". Il premier ha stabilito che questi valori saranno al centro della presidenza italiana del G20 nel 2021. "Questa è la solidarietà in azione. Tutti insieme raggiungeremo i nostri obiettivi", ha concluso Conte. (Rel)