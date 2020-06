Casapound: indagati 16 occupanti dello stabile di via Napoleone III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sedici persone, tutti occupanti dello stabile di via Napoleone III a Roma e appartenenti a Casapound ad essere indagati per associazione a delinquere finalizzata all'istigazione all'odio razziale e occupazione abusiva di immobile. La procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini nate in seguito a due denunce, una presentata dall'Anpi e che contiene anche elementi in base ai quali sono emersi i fondamenti per contestare il reato dell'istigazione all'odio razziale, l'altra dal Demanio dello Stato che è proprietario dello stabile occupato dal 2003 dall'organizzazione politica di destra. Il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta del procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte è in mano ala polizia giudiziaria che dovrà notificarla agli indagati. Dopo la notifica e superati i tempi necessari per assicurare i diritti di difesa si potrà ipotizzare lo sgombero dell'immobile che dovrà essere concordato in prefettura dal tavolo tecnico per l'ordine e la sicurezza pubblica. Uno sgombero, che a differenza di tanti altri ordinati da autorità amministrativa, è ordinato da autorità giudiziaria. (Rer)