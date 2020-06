Rai: Mollicone (Fd'I), bene sospensione multa, aspettiamo sentenza di merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione di Vigilanza Rai Federico Mollicone in una nota afferma: "siamo soddisfatti che il Tar abbia sospeso la decisione della multa di Agcom verso la Rai. Una decisione che certifica, anche nelle motivazioni, un fumus di fondatezza dei motivi inerenti la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il Tg2, a cui va la nostra solidarietà alla redazione, fornisce un'informazione puntuale, come certificato anche dagli indici interni della Rai, e che questa sentenza conferma. La sentenza di merito, prevista per il prossimo anno, sicuramente darà ragione all'azienda e al Tg2, dato che l'Autorità non può ledere la libertà editoriale della Rai".(com)