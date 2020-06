Fase 2: Starace (Enel), investimento infrastrutturale leva per rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna continuare a lavorare per ammodernare le infrastrutture dell'Italia. Ne abbiamo bisogno" anche perchè "l'investimento infrastrutturale è una leva per rilanciare l'economia". Lo ha affermato Francesco Starace, Ad di Enel, intervenendo all'EY digital talk dal titolo "Italia riparte" in diretta su Corriere.it. "Abbiamo fatto un paper che abbiamo dato ai ministri per far vedere che si può mettere in campo un investimento di 40 miliardi su vari fronti, come l'efficientamento energetico", ha aggiunto. (Rin)