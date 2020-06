Ue: Gentiloni, Recovery Plan importante perché Commissione va sui mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Plan è importante sia dal punto di vista macroeconomico, ma anche perché è la Commissione europea che andrà sui mercati per prendere in prestito i 750 miliardi di euro e poi distribuirli tra i paesi interessati. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento online del Peterson Institute for International Economics (Piie). Gentiloni ha ricordato che, con la sospensione delle regole del Patto di stabilità e di crescita e quelle sugli aiuti di Stato, "tutti i paesi possono spendere" sia quelli con maggiore spazio fiscale che quelli con minore capacità e tutti "possono intervenire nelle società in difficoltà senza seguire le normali regole di aiuti di Stato". Secondo il commissario, "questo ha reso più chiaro che mai l'importanza di avere strumenti fiscali comuni, per evitare la frammentazione, ribilanciare la situazione e per escludere la possibilità che una simmetrica crisi finisca in vincitori e sconfitti", ha aggiunto. "Otto giorni fa, abbiamo proposto, come Commissione europea, il Recovery Plan, che abbiamo chiamato Next Generation Eu. Il piano è, dal mio punto di vista, davvero impressionante", ha ricordato. (segue) (Beb)