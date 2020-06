Ue: Gentiloni, Recovery Plan importante perché Commissione va sui mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sto parlando solo dell'importanza macroeconomica, che è lì, parliamo di 750 miliardi di euro, ma è molto importante la decisione che è la Commissione europea che va sui mercati, prende in prestito questi 750 miliardi di euro e li distribuisce con donazioni a fondo perduto o, in parte minore, con prestiti tra gli Stati membri interessati. Questo è senza precedenti e forse è un passaggio verso la direzione strategica di avere nell'Ue non solo una politica monetaria comune, che c'è già per almeno 19 paesi membri, ma anche l'inizio di un vera politica comune fiscale", ha proseguito. "In 75 giorni è successo qualcosa che era davvero impossibile prevedere 4 o 5 mesi fa", ha concluso Gentiloni. (Beb)