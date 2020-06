Torino: lavori di risanamento strutturale, ponte del Carbone chiude due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte del Carbone, che attraversa la Dora Riparia tra le vie Priocca e Aosta, a Torino, verrà chiuso al transito da lunedì 8 giugno per consentire lo svolgimento di interventi di risanamento conservativo delle carpenterie metalliche. Lo stop sarà di due mesi. Posta obliquamente rispetto al corso del fiume, la struttura, che misura 63 metri di lunghezza e 5,40 metri di larghezza, è situata a pochi metri dal ponte di via Bologna. Il ponte del Carbone fu costruito nel 1870 per collegare la ferrovia di Lanzo con l’antico gasometro di corso IX Febbraio e attualmente utilizzato come passarella ciclo-pedonale. (Rpi)