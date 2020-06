Ue: Sassoli incontra Michel e von der Leyen, focus su Next Generation Eu e Qfp, non tornare indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, oggi ha avuto uno scambio di vedute con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 Giugno. Lo si apprende da fonti dell'Eurocamera che spiegano che al centro dei colloqui era il pacchetto costituito da NextGenerationEU e dal Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Sassoli ha ribadito che "la posizione del Parlamento è che il pacchetto si può migliorare, ma attenzione a non tornare indietro. Il dialogo tra le istituzioni europee in questo momento è particolarmente importante per dare una risposta rapida ai cittadini". Il presidente ha invitato, infine, i due presidenti ad un confronto costante e ad incontrare le diverse istanze dell'Europarlamento nelle prossime settimane. (Beb)