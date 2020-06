Libia: il governo Sarraj chiede all’Italia di sminare l’aeroporto internazionale di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia ha concordato con l’Italia di sminare l’aeroporto internazionale appena riconquistato dalle forze alleate al generale Khalifa Haftar e che dovrà essere ricostruito da un consorzio italiano. In un messaggio trasmesso ieri sera sul profilo Facebook del Gna, il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, ha affermato che "numerose mine sono state piazzate nelle aree degli scontri da parte delle forze di Haftar che si sono ritirate", confermando di "avere incaricato i ministeri della Difesa e dell'Interno di fornire tutti gli strumenti necessari per sminare la zona, in modo da consentire agli sfollati di tornare rapidamente alle loro case nelle aree teatro degli scontri". Sarraj ha sottolineato che il suo governo ha “concordato con l’Italia un accordo di ricevere supporto tecnico e competenze per rimuovere mine e residuati bellici”. Già la scorsa settimana, nel corso di una conversazione telefonica, Sarraj aveva chiesto presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “assistenza per il rilevamento e la rimozione” delle trappole esplosive piazzate dalle forze alleate al generale Haftar durante le ultime ritirate dal fronte. (segue) (Lit)