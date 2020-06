Libia: il governo Sarraj chiede all’Italia di sminare l’aeroporto internazionale di Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro anni più tardi, il ministero dei Trasporti libico aveva affidato l’avvio dei lavori di ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli al consorzio italiano “Aeneas”. Nel luglio del 2018, infatti, il premier del governo di Accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, l’allora l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Perrone, l’allora ministro dell’Interno, Abdelsalam al Ashour, oltre alle autorità civili e militari, avevano preso parte a una cerimonia ufficiale per l’avvio dei lavori. “La nostra ambizione è avere questo aeroporto e altri aeroporti in Libia come terminal di transito verso l’Africa e l’Europa e come hub per il turismo”, aveva detto Sarraj per l’occasione. (segue) (Lit)