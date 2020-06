Libia: il governo Sarraj chiede all’Italia di sminare l’aeroporto internazionale di Tripoli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconquista di questa infrastruttura da parte del Gna conferma il fallimento dell’offensiva “lampo” che, nelle intenzioni di Haftar, avrebbe dovuto portare l’Esercito nazionale libico a conquistare Tripoli in soli due giorni. La presenza di mine e trappole sul terreno è un evidente segnale che l’operazione non solo è fallita, ma indica anche un tentativo di rallentare la controffensiva delle forze di Tripoli. Per l’uomo forte della Cirenaica il rischio adesso è quello di subire un “contropiede” fino a Sirte, ex roccaforte di Muammar Gheddafi, occupata dallo Stato islamico in Libia nel 2016, liberata dalle milizie di Misurata grazie all’appoggio statunitense e, infine, conquistata dalle forze di Haftar nel 2019 dopo il “tradimento” delle milizie salafite. (Lit)