Sanità: hospice pediatrico di Vidas a Milano compie un anno, 37 i bimbi e gli adolescenti ricoverati (2)

- “In questo primo anno, - spiega Igor Catalano, responsabile medico di Casa Sollievo Bimbi – abbiamo messo molto impegno nel costruire in maniera efficace quelle relazioni che spesso mancano tra i tanti operatori che ruotano intorno ai minori con bisogni speciali e alle loro famiglie. Abbiamo lavorato per offrire un punto di riferimento univoco alle famiglie che, oltre alle competenze specialistiche, chiedono anche un aiuto nel fare ordine tra le informazioni e le priorità, nell’organizzarsi, nell’avere un progetto assistenziale coerente e costruito nel tempo, indipendentemente dal fatto che il bambino sia in ospedale, in Casa Sollievo, a casa”. Casa Sollievo Bimbi rappresenta un modello a livello nazionale perché, oltre a coniugare residenzialità e domiciliarità, si impegna a fare rete con le diverse strutture sanitarie coinvolte nel percorso di cura dei piccoli pazienti garantendo la continuità assistenziale e ponendosi come punto di riferimento per le famiglie. L’hospice pediatrico di Vidas, in via Ojetti 66 a Milano, è ospitato in un edificio green e a basso impatto, sviluppato su sei piani. Comprende sei mini appartamenti, oltre a un day hospice pediatrico con ambulatori, studi medici, palestra e spazi per attività di svago e gioco. L’equipe che lavora al suo interno è composta da sei infermieri, sei operatori socio-sanitari, un coordinatore infermieristico, un medico responsabile, tre medici, un fisioterapista, uno psicologo, un educatore, un assistente sociale, un logopedista, un dietista. Poi ci sono i volontari. Vidas - ricorda la nota - ha realizzato Casa Sollievo Bimbi interamente con fondi propri grazie al contributo, piccolo o grande, di quasi 25mila donatori. Una struttura che non c’era e che mancava: in Lombardia, infatti, sono circa 1.200 all’anno i minori che necessitano di cure palliative, 30mila in Italia. (com)